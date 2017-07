Roma : Totti va devenir dirigeant

Alors qu'il recevait depuis quelques jours des offres plus ou moins farfelues, Francesco Totti (40 ans) devrait rester à l'AS Rome dans un rôle encore indéterminé. L'emblématique attaquant du club romain, qui a mis un terme à sa carrière de joueur en mai dernier, a décidé de mettre fin au suspense ce lundi. "La première partie (de sa carrière), celle de joueur, est terminée. Maintenant, une autre, aussi importante, commence, celle de dirigeant, j'espère faire aussi bien que ce que j'ai réalisé sur le terrain (...) C'est une nouvelle ère, une nouvelle aventure. J'ai besoin de réfléchir, sereinement, tranquillement, au rôle qui me convient le mieux. Je me mets à la disposition du club, des équipes de jeunes au président (...) Je choisirai un rôle parfait. Je veux être une figure importante de la Roma et je veux que la Roma comprenne ce que je veux faire", a lâché la star italienne sur la chaîne du club romain.