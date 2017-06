PSG : Donnarumma la porte se ferme

Attiré par le jeune portier du Milan AC, Donnarumma le PSG peut pratiquement abandonner cette piste. Le joueur de 18 ans a déclaré qu'il était bien à Milan et que même s'il n'avait pour l'instant pas prolonger il veut rester en Lombardie.

"Tout le monde sait que mon souhait est de rester à Milan. Je suis à la recherche d'une maison à Milan. Un grand appartement, où il y a de la place pour tous mes proches, dans le centre de Milan qui est beau. Je me sens prêt. Je suis serein, parce que toutes les personnes investies dans cette négociation connaissent ma volonté. Avec Enzo et Mino Raiola, qui fut le premier à me remarquer, et avec ma famille, nous formons une équipe. Je suis très attaché à Milan", a-t-il confié au magazine GQ.