Pourquoi Bonucci a-t-il choisi le Milan AC ?

Arrivé en provenance de la Juventus Turin cet été, Leonardo Bonucci a livré ses premiers mots à la presse. Il explique le choix de rejoindre les Rossoneri:" Lorsque vous pensez à l'AC Milan, vous vient naturellement à l'esprit l'histoire du club, de tous les champions qui ont porté les célèbres couleurs de l'équipe.



Je pense à Baresi, Costacurta, Maldini, Nesta, Tassotti. Je les admire pour ce qu'ils ont donné au football et à ce club. Ce sont des légendes. J'arrive aujourd'hui pour commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire des Rossoneri et de ma carrière.



Le défi commence maintenant, une nouvelle aventure commence aujourd'hui avec des coéquipiers qui, comme moi, ont tellement faim de gagner. Je tiens à remercier toute l'équipe, le Directeur général Fassone, le Directeur sportif Mirabelli et M. Montella, qui m'ont tous fortement appuyé et m'ont fait me sentir au cœur de ce nouveau projet ambitieux.



J'ai été accueilli avec enthousiasme par les fans et je me suis engagé à travailler dur, avec le reste de l'équipe, pour faire en sorte que cet enthousiasme continue et se développe au cours de la saison, alors que nous chercherons à gagner et ramener l'AC Milan dans les hautes sphères des compétitions nationales et européennes. Nous commençons maintenant."