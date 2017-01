Palerme: Corini démissionne

Palerme s'apprête à engager un quatrième entraîneur cette saison, après la démission d'Eugenio Corini. Corini avait été nommé le 1er décembre en remplacement de Roberto De Zerbi. Celui-ci avait de son côté tenu un peu moins de trois mois après avoir remplacé début septembre Davide Ballardini, écarté après les deux premières journées de Serie A.



Actuellement 19e du championnat d'Italie, le club sicilien est le plus gros consommateur d'entraîneurs d'Europe et son fantasque président Maurizio Zamparini semble parti sur les mêmes bases que la saison dernière, marquée par huit changements d'entraîneur ! Selon le décompte des médias italiens, Zamparini aurait désormais procédé à 50 changements d'entraîneur (entre licenciements et démissions) en 29 ans (à Venise puis Palerme).