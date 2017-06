Monchi annonce qu'il n'y aura aucune vente à Rome

Le nouveau directeur sportif a répété en conférence de presse que le club ne vendra aucun joueur pendant le mercato sauf bonne offre.

"L'AS Roma n'a pas l'intention de vendre des joueurs, nous voulons construire la meilleure équipe possible pour atteindre le meilleur résultat possible. Pour Momo (Salah), il y a une offre d'un club anglais (Liverpool), mais c'est la Roma qui fixe le prix. Nous verrons quel est le prix. Rudiger ? Il n'y a aucune négociation et aucune possibilité qu'il parte."