Monchi annonce qu'Emery n'ira pas à Rome

Arrivé il y a quelques jours, Monchi a tenu a clarifié les choses devant la presse concernant l'avenir d'Emery au PSG. Pour l'ancien directeur sportif de Seville, Emery ne viendra pas le rejoindre à Rome.

"J'ai discuté récemment avec Emery, il y a un mois. Sachant que j'étais sur le point de partir du FC Séville, il voulait me souhaiter bonne chance et discuter, mais comme des amis. Je sais qu'ici, en Italie, on parle beaucoup de l'entraîneur Luciano Spalletti, mais je jure que les rumeurs sont fausses, que nous sommes juste amis, et que nous sommes appelés l'un l'autre afin de nous souhaiter bonne chance. L'AS Roma a un tacticien que je veux convaincre de rester, je veux travailler avec lui. Mon désir est que Spalletti reste à Rome, alors s'il décide de quitter le club je déciderai de ce qu'il faudra faire".