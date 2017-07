Martial en prêt, le rêve secret de l'AS Roma

Pas toujours apprécié de José Mourinho, Anthony Martial (21 ans) a peu joué, cette saison. L'AS Rome souhaiterait notamment en profiter pour s'attacher ses services.



Selon le Daily Mirror, Monchi sollicite le Français, dans le cadre d'un prêt d'un an. Pour autant, Manchester United n'envisagerait pas cette idée et demanderait une grosse somme pour le laisser filer.



Les Romains seraient disposés à mettre 30 millions d'euros, pour un transfert sec, ce qui devrait faire réfléchir les Red Devils. Ces derniers attendraient 35 millions d'euros pour le laisser partir. Pour rappel, l'international français n'a disputé que 25 matchs de Premier League, la saison passée, et inscrit 4 buts.