Marseille surveille la Sampdoria

Actuellement sur la fin du championnat, l'OM s'active en coulisse pour le mercato. Les phocéens seraient intéressés par deux joueurs de la Sampdoria de Gênes.

Depuis quelques jours, Jacques-Henry Eyraud aurait envoyé un superviseur du club du côté de Gênes. Le but observer et prendre contact avec deux joueurs de la Samp. Pour commencer, Lucas Torreira. A 21 ans, ce milieu défensif est prometteur et au porte de la sélection Uruguayenne. Le second est Polonais et se nomme Karol Linetty. Une bonne affaire pour les Olympiens. l'Avenir nous le dira.