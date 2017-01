Maradona toujours en délicatesse avec le fisc

Diego Maradona se verra offrir un rôle d'ambassadeur de Naples lorsque l'ex N.10 argentin aura réglé sa situation avec le fisc italien, indique son président, Aurelio De Laurentiis. "Pour moi, Maradona est une légende. Dès qu'il aura réglés ses problèmes avec le fisc, il deviendra notre ambassadeur", a-t-il déclaré en marge de la représentation au théâtre San Carlo de «Trois fois 10». Dans cette pièce, l'Argentin raconte son histoire.



Avec Maradona, Naples a décroché deux titres de champion d'Italie en 1987 et 1990, plus une Coupe de l'UEFA. L'Argentin avait été condamné en 2005 à payer 37,2 millions d'euros, dont 23,5 millions d'intérêts de retard, pour n'avoir pas payé régulièrement l'impôt sur le revenu. Mais la justice italienne a décidé le 3 novembre 2012 de remettre les compteurs à zéro en raison d'erreurs de procédure, et une nouvelle enquête est en cours.