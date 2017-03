Maradona: " Dybala est un véritable phénomène "

Diego Armando Maradona considère Dybala comme l'avenir du football Argentin. Auteur d'une saison à 8 buts avec la Juventus, el joya est courtisé par de très grands clubs européens. Aujourd'hui, Maradonna en profite pour lui donner quelques conseils.

" C'est un véritable phénomène, mais il faut le laisser grandir. Je le connais bien puisque je le suis depuis ses 18 ans et ses débuts à l'Instituto[ ] Il a tout pour devenir l'un des meilleurs au monde, même si parfois il se précipite un peu trop dans ce qu'il fait. Son objectif pour le moment doit être de jouer le plus de matchs possible avec la Juventus. Ensuite, on verra ", a-t-il annoncé auprès de Tyc Sport.