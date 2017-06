M’Baye Niang échangé contre Deulofeu ?

Alors qu'il était annoncé sur les tablettes du FC Barcelone, Gerard Deulofeu ne retournera pas en Catalogne alors même que le Barça disposait d'une clause de rachat de 12 millions d'euros. Il veut prendre aucun risque et pourrait rejoindre dans les semaines qui arrivent, le Milan AC. Selon Sport, M'Baye Niang pourrait prendre le chemin inverse et se retrouver à Everton pour permettre de faire baisser sa clause de transfert. L'Inter Milan et Naples sont aussi sur les rangs pour recruter le joueur.