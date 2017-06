Les nouveaux ballons de la Liga et Serie A présentés

Nike a présenté les tout nouveaux ballons pour la saison 2017-2018 en Serie A ainsi qu'en Liga.

La cinquième génération des ballons Nike Ordem combine une base blanche avec un design appelé « Visual Power Graphic ». Ce graphisme se distingue avec ce motif coloré. Jaune et orange pour le Calcio et vert et le bleu pour le championnat espagnol.



Ballon de la Serie A:





Ballon de la Liga: