Les deux Milan prêts à affoler le mercato

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Milan AC et l'Inter Milan disposent d'une enveloppe de 280 millions d'euros (à eux deux), afin d'assurer leur recrutement estival.

Les Rossoneri auraient inscrit les noms d'Alvaro Morata, Karim Benzema, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Daniele De Rossi, Mateo Musacchio et Mateo Kovacic sur leur short-list.



Quant aux Nerazzurri, ils seraient disposés à investir 150 millions d'euros et penseraient à Fabinho, Kostas Manolas, Marquinhos et Stefan de Vrij. Enfin, ils n'auraient pas abandonné l'idée de s'attacher les services de Diego Simeone, à qui ils proposeraient 50 millions d'euros sur 5 saisons.



Le mercato s'annonce ainsi très animé en Lombardie. La Juventus Turin et les deux clubs romains ne pourront le cas échéant rester les bras croisés. Après l'arrivée d'investisseurs en Angleterre, en France et en Chine, c'est donc l'Italie qui pourrait désormais créer une inflation sur le marché des transferts !