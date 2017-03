Le Torino veut 100 millions pour Belotti !

Révélation de la Serie A avec ses 22 buts, le Torino a trouvé la perle rare. Et le club Turinois compte bien garder son joyau. Courtisé par les plus grands clubs européens, dont Manchester City et Arsenal, Andrea Belotti ne quittera pas le Piémont à moins de 100 millions d’euros. Une somme qui fait réfléchir.



Andrea Belotti, Marco Verratti et Federico Bernardeschi, voilà trois noms qui devraient représenter le football italien dans les années à venir. Le premier est considéré comme la vraie révélation de la saison. Très peu connu jusque-là, le natif de Calcinate en Lombardie pourrait bien faire ses valises au prochain mercato. Des clubs anglais comme City sont très intéressés.



Oui, mais voilà, les dirigeants du Torino ont été très clairs. Le numéro 9 de 23 ans possède une clause libératoire de 100 millions d'euros. Un argument de choix pour conserver une à deux saisons de plus le prodige italien qui réalise une saison exceptionnelle.



GZ