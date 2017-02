Le Milan domine la Fiorentina

A l'occasion de la 25e journée de Serie A, l'AC Milan a dominé à San Siro la Fiorentina (2-1). Les Rossoneri ont marqué par Juraj Kucka (17e) et Gerard Deulofeu (31e), contre une égalisation de Nikola Kalinic (21e). Au classement, le club lombard figure à la septième place, avec quatre points de plus que la Viola et quatre unités de retard sur les premiers tickets européens.