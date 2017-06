Le Milan AC veut accueillir Borini

Selon les informations de Sky Italia, le Milan AC a trouvé un accord pour faire signer le milieu italien Fabio Borini. Promis à une descente avec Sunderland le joueur serait d'accord pour rejoindre les rossoneri et il devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures. Montant de la transaction 6 millions d'euros.



