Le Milan AC a présenté son nouveau maillot extérieur pour la saison à venir. Une tunique blanche avec deux bandes rouge et noire, les couleurs du clubs, tout cela assez discret.



Back to Europe.

With our new 2017/18 away kit by @adidasfootball

Explore more and get yours now: https://t.co/jqTkodBHps #HereToCreate pic.twitter.com/mWrTgYrjvC