Le clan Ghezzal relance l'AC Milan

Rachid Ghezzal est désormais un joueur libre et n'a plus de contrat avec l'Olympique lyonnais. Le gaucher, international Algérien pourrait donc quitter le Rhône très vite.

Ghezzal a déjà reçu des propositions pour son avenir. Si Everton et West Ham sont toujours intéressés, l'agent et frère du joueur a relancé le Milan AC dans la presse italienne: "Cela fait déjà longtemps qu'on s'est vu avec le Milan AC, et ils sont intéressés par sa venue. La porte est toujours ouverte, on va voir comment cela se présente, a confié Abdelkader Ghezzal à Mediaset Premium. Le frère de Rachid Ghezzal connaît bien l'Italie car il a notamment joué à Bari ou Parme dans sa carrière.