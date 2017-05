Lazio Rome - Inter Milan en direct

Avant-dernière journée de Serie A. La Lazio doit se relever après sa défaite mercredi en Coupe d'Italie. En face se dresse l'Inter qui peut encore finir devant le Milan AC au classement. Rappelons que la Juventus a validé son titre de championne d'Italie au cours de l'après-midi.





Le papier d'avant-journée

Ce week-end, la 37e journée de Serie A se déroule avec de nombreux matchs à enjeux. Parmi ceux-ci, la rencontre choc entre la Lazio et l'Inter de Milan. Les hommes de Simone Inzaghi devront faire abstraction de la désillusion mercredi soir contre la Juventus en finale de Coupe d'Italie. Un match qu'ils pourront oublier rapidement, dès samedi soir avec un succès contre l'Inter Milan.



Une victoire et il serait assuré de terminer quatrième du championnat avant même la fin de la 38e journée de Serie A. Les Blancocelesti accueillent donc l'Inter de Milan au Stadio Olimpico. Une équipe Milanaise qui les avait battu sur le score de 3-0 à l'aller. Malgré tout, les joueurs romains pourront compter sur leur duo Baldé - Immobile auteur de 40 buts à eux 2 en championnat.



Pour l'Inter il faudra faire avec Mauro Icardi en grande forme avec ses 24 réalisations et quyi n'en finit plus de marquer. Au niveau dynamique, les Nerazurri sont en difficulté avec 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Malgré tout étant donné que la rencontre se joue dimanche à 20h45, ils auront un avantage au niveau physique.



La Lazio a disputé une finale de Coupe cette semaine et sera donc moins frais physiquement. Les ciel et blanc possèdent un très bon bilan à domicile avec 18 victoires et seulement 4 défaites. Tout le contraire des Interistes qui comptent 9 défaites et 7 victoires en déplacement cette saison. L'Inter doit s'imposer pour revenir à la 7e place du classement et croire à une potentielle Ligue Europa.





La Juve veut s'offrir le 33e Scudetto de son histoire



Dimanche à 15h, la Juventus Turin peut glaner un nouveau Scudetto. Les Bianconeri n'ont besoin que d'une victoire face à l'équipe de Crotone, promu de la saison. Vainqueur de la Coupe d'Italie mercredi soir la Vieille Dame peut valider une semaine parfaite avec 2 trophées en 4 jours.



Massimiliano Allegri pourra compter sur son équipe-type et des joueurs gonflés à bloc pour aller chercher un 33e titre de champion dans son histoire. Ce qui serait un record national. Avec une victoire ce dimanche, les joueurs du Piémont pourront préparer sereinement leur dernier grand défi de la saison, à savoir la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Nul doute que le technicien transalpin de la Juve alignera sa meilleure équipe et surtout Gonzalo Higuain, meilleur marqueur du club avec 24 buts dans le Calcio.



La Juventus Turin a donc tout pour devenir champion dès ce dimanche, car Crotone a perdu 12 fois à l'extérieur, pour 3 petits succès et se bat pour son maintien. Côté de l'actuel champion d'Italie, 1 seul match nul, 17 victoires et pour le moment aucune défaite au Juventus Stadium qui reste une forteresse imprenable.





La #SerieATIM è arrivata alla penultima giornata di campionato! Ecco tutti gli appuntamenti del prossimo weekend calcistico! pic.twitter.com/qga50S4CRj — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 18 mai 2017





Greg Zerbone