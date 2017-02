Lavezzi veut retourner à Naples

L'attaquant argentin Ezequiel Lavezzi a fait savoir qu'il serait pas opposé de retrouver son ancienne équipe de Naples.

Auteur d'une mauvaise saison avec son nouveau club en Chine, Ezequiel Lavezzi (31 ans) entame actuellement sa deuxième saison dans ce nouveau pays du football. El Pocho a terminé la saison avec 0 but marqué et 3 passes décisives délivrées seulement. L'ancien du PSG envisage le départ.

Et ce retour pourrait s'effectué en Europe, il ne serait pas contre un come-back à Naples. Avec ce club italien, il a vécu une très belle histoire : "Je pense tout le temps à un retour à Naples", a-t-il indiqué dans un entretien à Sky Sport. Reste à savoir si le président de Naples pourra se permettre de payer son salaire énorme de 27,5 M€ par an.



