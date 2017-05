La Roma toujours en course pour le titre !

L'AS Rome n'a pas encore rendu les armes pour le titre. Ce samedi, pour le compte de la 37e journée de Serie A, le club de la capitale s'est imposé sur le terrain du Chievo Vérone (5-3). Menée 1-0 puis 2-1, l'équipe de Luciano Spalletti a fait la différence sur deux doublés de Stephan El Shaarawy et Mohamed Salah et un but d'Edin Dzeko. Si la Roma (2e) revient à une longueur de la Juventus Turin, les Bianconeri seront champions en cas de succès sur leur pelouse contre Crotone, dimanche.