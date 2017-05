La Roma peut perdre gros

Dimanche soir à 20 h 45, Le Milan AC accueille l'AS Roma pour le compte de la 35e journée de Serie A. Un match a remporté à tout prix pour les Romains.

Dimanche l'AS Roma peut perdre gros en cas de défaite en Lombardie face au Milan AC. Les hommes de Luciano Spaletti peuvent perdre leur 2e place en championnat au profit du Napoli. Oui, car en face se dresse une formation du Milan AC en confiance et qui a de nouvelles ambitions depuis l'arrivé d'investisseurs chinois à la tête du club.



Les Milanais sont 6e avec 59 points avec 3 longueurs d'avance sur le rival historique, l'Inter de Milan. Au niveau confiance, les Rossoneri font le yoyo. Sur les 4 derniers matchs, 1 défaites, 2 victoires et 1 nul en Serie A. Au match aller, c'est la Roma qui a remporté le match 1-0 avec un but du Belge, Radja Nainggolan.



Pour la Louve, depuis l'élimination en Europa League, tout va bien, car sur les 7 derniers matchs le bilan est plus que positif avec 5 succès, une défaite et un nul. Dernière désillusion, la semaine dernière dans le derby de Rome ou les coéquipiers de Mohamed Salah s'étaient inclinés 3 buts à 1. Dimanche soir, ils n'ont pas le choix car le Napoli devrait s'imposer assez facilement contre Cagliari au San Paolo.



Une victoire du Napoli conjugué à une défaite de la Roma et le 11 romain se retrouverait troisième du championnat lundi matin au réveil. Une pression supplémentaire donc à venir pour une équipe de la capitale qui va faire face à une des belles surprises du championnat. Sur la pelouse de San Siero, le Milan n'a pour le moment perdu que 4 fois cette année.



GZ