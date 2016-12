La Roma avance, Naples fait du surplace

























L'AS Roma, avec sa victoire sur le Chievo Vérone (3-1), revient provisoirement à quatre longueurs de la Juventus Turin lors de la 18e journée de Serie A. Le club romain prend surtout deux points à Naples, auteur d'un nul sur la pelouse de la Fiorentina (3-3). Lors des autres rencontres, Cagliari bat Sassuolo (4-3). Une victoire importante dans la course au maintien. L'avant-dernier Palerme et la lanterne rouge Pescara ont fait match nul (1-1), tout comme la Sampdoria et l'Udinese (0-0).