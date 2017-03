La prolongation de contrat de Dybala en stand-by

Et si La Joya dit le joyau quittait la Juventus prochainement. Les rumeurs vont bon train et l’ancien joueur de Palerme n’a toujours pas prolongé avec la Vieille Dame. A ce propos, le coach de l’équipe Sicilienne, Gennaro Gattuso a expliqué que l’Argentin aurait changé et ne semble plus être épanoui dans le Piémont.



Le cas Dybala à la Juve est complexe. Depuis quelques semaines, l'Argentin ne souhaite pas prolonger son contrat. Pourtant, les Bianconeri auraient proposé un salaire bien plus conséquent à la clé au joueur de 23 ans.

Une offre pour l'instant déclinée : "Mon agent (Pierpaolo Triulzi) a dû retourner en Argentine pour la naissance de son fils. Cela signifie que nous devons attendre un peu plus longtemps, mais je reste optimiste, cette prolongation de contrat sera signée. Cela dépend de moi, mais aussi des exigences de la Juventus, que nous devons écouter".





Gattuso : Dybala n'est plus le même





L'ancien champion du monde Italien, Gennaro Gattuso connaît bien Dybala pour l'avoir eu sous ses ordres à Palerme a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il était inquiet de la situation :"Je le vois un peu inquiet en ce moment, comme si quelque chose ne marchait pas Alors que pour l'avoir entrainé, je peux vous assurer que c'est un garçon jovial, toujours heureux ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est évident que quelque chose ne va pas. Il est plus revêche qu'à l'habitude". Une interview donnée au micro de Sky Sport.



Affaire à suivre de près donc, car entre temps, Lionel Messi aurait confié à ces dirigeants qu'il souhaiterait le recrutement du petit prodige au FC Barcelone. Suite au prochain épisode d'une histoire qui pourrait bien attiser le mercato estival.



GZ