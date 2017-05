La Juventus veut Lemar et tente d'oublier Tolisso

Après Corentin Tolisso depuis quelques semaines, c'est au tour de Thomas Lemar d'être repéré par la Juventus.

Selon Tuttosport, la Juventus de Turin et plus particulièrement Massimiliano Allegri se serait renseigné sur le cas de Thomas Lemar. Le monégasque intéresse la Vieille Dame. Auteur d'une saison de très haut niveau avec Monaco il a inscrit 8 buts et 6 passes décisives.