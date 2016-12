La Juventus présente sa nouvelle recrue

La Juventus Turin nous apprend que Tomas Rincon vient de passer avec succès sa visite médicale. Plus rien ne s'oppose désormais à l'arrivée du milieu de terrain vénézuélien du Genoa. La Vieille Dame annonce sur son site officiel que le joueur de 28 ans signera "en milieu d'après-midi" son contrat, qui prendra la forme d'un prêt payant assorti d'une option d'achat.





Tomas #Rincon completes Juventus medical! https://t.co/hdYfMj39ya



Photos from the Venezuelan's first day in Turin: https://t.co/BZGIL9oKJ8 pic.twitter.com/3LBRu2Y43Z