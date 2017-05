La Juve sacrée avant la dernière journée

Cette fois, elle ne peut plus être rejointe. Après son succès face à Crotone (3-0), dimanche lors de la 37e journée de Serie A, la Juventus Turin décroche le 33e titre de championne d'Italie de son histoire. Mandzukic, Dybala et Sandro ont été les buteurs de cette victoire pour le sacre. La "Veille Dame" réalise le doublé Coupe-Championnat et est en lice pour le triplé avec la Ligue des champions, dont elle disputera la finale face au Real Madrid, samedi 3 juin. Elle établit en outre un nouveau record en remportant le Scudetto pour une 6e saison consécutive.