La Juve dévoile une nouvelle identité

La Juventus Turin aura une nouvelle identité graphique à partir de l'été 2017. Le président du club turinois, Andrea Agnelli, présente le nouveau logo du champion d'Italie. Un J doublé en noir et blanc qui est loin de satisfaire les supporters de la Vieille Dame.

C'est peut dire que la nouvelle identité graphique de la Juventus Turin s'est attirée les foudres de ses supporters. Le club italien a été très loin avec son nouveau logo plus moderne qui contraste avec ses prédécesseurs.



Finis les bandes verticales et le taureau cabré, pourtant emblématiques du club bianconero, place désormais à un simple «J» blanc accompagné d'une courbe blanche sur un fond noir. Son double existe en noir sur fond blanc. Mais peu importe, ce nouveau logo ne représente pas la Juventus selon ses supporters. Sur les réseaux sociaux, les fans turinois laissent libre court à leur imagination pour le détourner. Les dirigeants pensent exactement l'inverse. Ils sont même fiers. Le nouvel emblème inscrit le club dans une nouvelle identité visuelle, plus moderne, et davantage en phase avec les impératifs marketing du club. "Pour grandir, nous devons continuer à gagner et faire évoluer notre message pour atteindre une nouvelle cible. Notre nouveau logo définit un sens d'appartenance et un style qui nous permet de communiquer notre manière d'être", a expliqué Andrea Agnelli. "Aucun autre club en Europe n'a pu jusqu'à présent transcender le sport et véhiculer la philosophie derrière, commente Manfredi Ricca, chef de la stratégie pour EMEA & LatAm, l'agence qui a développé avec la Juventus le nouvel emblème. La nouvelle identité a été conçue pour reprendre fidèlement l'esprit du club dans un nouvel horizon." Elle surtout une rupture avec le passé et le début d'une nouvelle ère. Pour le meilleur ou pour le pire ?