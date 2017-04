La Fiorentina renverse l'Inter

Malgré un avantage à la pause (2-1), l'Inter Milan a fini par s'incliner sur la pelouse de la Fiorentina (5-4), dans le cadre de la 33e journée de Serie A. Grâce à deux doublés de Vecino et Babacar et un but d'Astori, contre des buts de Perisic et Icardi (triplé), la Viola (8e) revient à une longueur des Nerazzurri, septièmes. Sans succès depuis cinq rencontres, l'équipe de Stefano Pioli voit s'éloigner l'Europe.