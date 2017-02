L'Inter ne se fait pas d'illusion pour Verratti

Étincelant cette semaine en Ligue des Champions contre le FC Barcelone (4-0), Marco Verratti n'en finit plus d'impressionner et les prétendants sont très nombreux en Europe. Malgré tout, l'international italien devrait rester au PSG la saison prochaine. Le milieu de terrain parisien fait partie des joueurs jugés intransférables par ses dirigeants. Malgré un intérêt certain pour Verratti, l'Inter Milan devrait renoncer. Interrogé par Sport Mediaset ce dimanche, le directeur sportif nerazzurro Piero Ausilio n'a pas caché son pessimisme concernant ce dossier. "Je pense qu'il est très difficile d'arracher Verratti au PSG. C'est un joueur d'un tel talent et il appartient à l'un des clubs les plus riches. Et ce n'est pas dans leur ADN de vendre leurs meilleurs joueurs", a expliqué le dirigeant de l'Inter Milan.