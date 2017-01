L'hommage d'Allegri à Evra

Le latéral gauche de l'équipe de France quitte la Juventus Turin pour renforcer une défense bancale à l'Olympique de Marseille. L'entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, a rendu hommage à son ancien joueur qui a signé ce soir un contrat le liant pour les 18 prochains mois avec l'OM. "Il a eu deux saisons et demie très belles chez nous", a déclaré Allegri après la qualification de la Juve pour les demi-finales de la Coupe d'Italie grâce à sa victoire sur l'AC Milan (2-1). "C'est un grand champion, un grand professionnel, je regrette son départ", a ensuite déploré l'Italien. "Mais nous avons discuté et nous nous sommes mis d'accord. Je n'ai que des choses positives à dire sur Evra. Il a joué 10 ans à Manchester United, il est venu à la Juventus et a été un joueur très important pour nous", a-t-il ensuite ajouté.



Le latéral a passé mercredi sa visite médicale avant de s'engager avec l'OM, la Juventus l'ayant libéré de ses six derniers mois de contrat.



Evra revient en Ligue 1