Juventus - Milan AC en direct

28ème journée de Serie A ce week-end. Et le gros choc, c’est ce soir. La Juventus Turin, solide leader du championnat, défie un Milan AC en grande forme. Deux équipes avec des objectifs différents. La Juve veut regoûter au succès après un nul sur la pelouse de l’Udinese. Le Milan de son côté souhaiterait se rapprocher de la troisième place et passer provisoirement devant le rival historique, l’Inter.







L'Italie va vibrer ce soir. La Juve affronte le Milan AC dans une rencontre au parfum européen. Les Turinois dominent le championnat avec 67 points en 27 matchs. Côté Milanais, cela fait bien longtemps que les victoires ne s'étaient pas enchainées comme ça et une nouvelle ère est en train d'arriver petit à petit pour les Rossoneri.



Pour eux, c'est ce soir qu'il faut se montrer et envoyer un message fort aux autres équipes du championnat en cette fin de saison. Mais si l'équipe de Vincenzo Montella veut faire un gros coup, il faudra réaliser l'inédit ce soir, battre la vieille Dame à domicile, ce qui n'a jamais été fait cette saison. En plus de cela, les Turinois auront à cœur de revanche car au match aller, c'est l'AC Milan grâce à un but de Manuel Locatelli qui s'était imposé 1-0.



Côté dynamique, les Turinois restent sur une série de 11 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Dybala et Higuain sont également en pleine forme.



Au Milan, la dynamique est aussi très positive les rouges et noirs n'ont plus connu la défaite depuis le 5 février dernier.

En ce qui concerne les blessures, Juan Cuadrado, Stefano Sturaro et Giorgio Chiellini ne devraient pas jouer cette rencontre. Côté Milan, Bonaventura, Montolivo, Abate et Honda sont également incertains. Match sous très haute tension ce soir au Juventus Stadium de Turin.



Les compos probables :

Juventus : Buffon / Alves : Bonucci : Barzagli : Sandro / Khedira : Pjanic : Marchisio / Dybala : Mandzukic : Higuain.



AC Milan : Donnarumma / De Sciglio : Zapata : Romagnoli : Vangioni / Sosa : Kucka : Bertolacci / Suso : Deulofeu : Bacca.





GZ