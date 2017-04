Juventus - Genoa : 4-0

La Juventus Turin s'est baladée à domicile face au Genoa (4-0), pour le compte de la 33e journée de Serie A. Grâce notamment à des buts de Paulo Dybala, Mario Mandzukic et Leonardo Bonucci, la Vieille Dame prend provisoirement onze points d'avance sur l'AS Rome, opposée demain à Pescara, et se rapproche encore un peu plus du Scudetto.