Inter Milan - AS Rome en direct

L’Inter Milan accueille l’AS Roma ce dimanche soir dans le cadre de la 26ème journée de Serie A. Un match qui peut permettre à l'Inter de revenir sur les trois équipes du podium et relancer la fin de championnat en Italie.







L'objectif c'est la Ligue des Champions pour les deux équipes. L'AS Roma se rendra à Milan dans une bonne dynamique. Très en forme en ce début d'année 2017, à part la défaite face à la Sampdoria en championnat et le revers face à Villarreal en Ligue Europa jeudi, sans conséquence pour la suite de la compétition, la Roma est dans une forme olympique. Ils ont enchaîné 6 succès consécutifs en Serie A et poursuivent leurs routes en Coupe d'Italie et sur la scène européenne. Rester aussi au contact du leader, la Juventus, même si le titre est presque acquis pour le club de Turin, pour obtenir cette deuxième place qui permet d'être directement qualifié pour les phases de groupe de la C1. Les coéquipiers de Radja Nainggolan peuvent creuser ce soir l'écart avec les poursuivants en cas de victoire sur l'Inter.

En face, la situation était difficile en début de saison, elle est devenue plus stable. Depuis l'arrivée de Pioli début novembre, l'Inter a redressé la barre pour se hisser à la 4ème place du classement de la Serie A. Vu l'importance de la rencontre, le propriétaire en personne, Jindong Zhang est attendu à Milan ce dimanche, pour voir la victoire de son équipe face au deuxième du championnat qui relancerait l'espoir d'obtenir le ticket pour la Ligue des Champions. Les trois premiers du classement possèdent une petite marge d'avance sur l'Inter, un écart qui n'est pas insurmontable, une victoire ce soir relancerait la course au podium dans ce passionnant championnat d'Italie.



NP