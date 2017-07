Gonalons rejoint l'AS Roma (off.)

Maxime Gonalons s'est engagé avec l'AS Roma. Le capitaine de l'Olympique Lyonnais a passé sa visite médicale ce matin dans la capitale italienne.





Maxime Gonalons s'est s'engager avec l'AS Roma. Le capitaine de l'Olympique Lyonnais a passé sa visite médicale ce matin dans la capitale italienne. Son transfert rapporte près de 5 millions d'euros au club lyonnais. Il s'engage jusqu'en 2020 avec la Louve.



Le joueur lyonnais aura passé toute sa carrière à Lyon jusqu'à présent. Capitaine des Gones pendant de nombreuses années, il quitte son club formateur et va découvrir la Serie A. Le milieu de terrain a construit sa carrière à l'OL et ce sera intéressant de voir son niveau avec une formation qui va disputé la Ligue des champions.



Le vice-champion d'Italie à malgré tout beaucoup de joueurs et l'ancien lyonnais devra faire de grosses prestations s'il veut avoir une place de titulaire au sein de la Louve. Ave ce transfert Lyon dégraisse un effectif "made in lyonnais". Après Valbuena et Tolisso, c'est donc Maxime Gonalons qui quitte le Rhône.