Ghezzal en route pour l'AC Milan ?

Rachid Ghezzal est désormais un joueur libre et n'a plus de contrat avec l'Olympique lyonnais. Le gaucher, international Algérien pourrait donc quitter le Rhône très vite.

Ghezzal a déjà reçu des propositions pour son avenir. Si Everton et West Ham sont toujours intéressés, l'agent et frère du joueur a relancé le Milan AC dans la presse italienne: "Cela fait déjà longtemps qu'on s'est vu avec le Milan AC, et ils sont intéressés par sa venue. La porte est toujours ouverte, on va voir comment cela se présente, a confié Abdelkader Ghezzal à Mediaset Premium. Le frère de Rachid Ghezzal connaît bien l'Italie car il a notamment joué à Bari ou Parme dans sa carrière.