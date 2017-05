L'AC Milan a officialisé vendredi le retour de Gennaro Gattuso. Eloigné des terrains depuis 2013, l'Italien ne va évidemment pas rejouer.



L'ancien milieu de terrain des Rossoneri (1999-2012), aujourd'hui âgé de 39 ans, va diriger une équipe de jeunes au sein du club lombard.



