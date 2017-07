Un Donnarumma peut en cacher un autre. Au lendemain de la prolongation de Gianluigi, son grand frère Antonio s'est engagé avec l'AC Milan. Alors qu'il évoluait au sein du club grec de l'Asteras Tripolis, le portier italien de 27 ans a paraphé un bail de quatre années, soit jusqu'en 2021, avec les Rossoneri.



#ACMilan announce the permanent signing of Antonio Donnarumma from @asterasfc, through to 30 June 2021