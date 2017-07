Dino Zoff: "Ce gamin était dans un sacré bordel"

Dino Zoff s'est fait plaisir en revenant sur l'affaire avec Gianluigi Donnarumma et son comportement qu'il juge mauvais.



"Ce gamin n'était pas serein, ça se voyait à des kilomètres. Il était dans un sacré bordel et ça l'a mené à faire un tournoi désastreux. Je m'y attendais après tout ce qui s'est passé. A cet âge-là, on ne devrait penser qu'à jouer, à grandir, à faire un bon Euro, puisqu'il a la chance d'y avoir été. J'ai toujours dit qu'il est très bon, il a un bel avenir, mais ça dépend de lui. Il devrait rester à Milan, continuer à grandir et mûrir, c'est la solution correcte. Je crois que ça se passera bien pour lui dans n'importe quel club, mais pas maintenant. Il a toute la vie pour jouer au Real Madrid, au Barça ou à la Juventus. Il a de la qualité et l'âge", a indiqué le champion du monde 1982 à la Gazzetta dello Sport.