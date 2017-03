Deulofeu: " C'est grâce à Milan que suis en sélection "

Formé du côté du Barça et annoncé comme un petit prodige, Gerard Deulofeu n'a jamais réussi à exprimer tout son potentiel. Prêté par Everton à Séville et au Milan, c'est en Italie qu'il semble enfin se montrer efficace, Grâce à sa bonne saison en Lombardie il a été convoqué avec la Roja. Une convocation qu'il doit surtout au Milan AC.

Gerard Deulofeu a remercié le Milan AC suite à sa convocation avec l'Espagne lors de sa conférence de presse:

" Je suis très content en Italie avec le soutien que me donne le staff technique de l'AC Milan et mes coéquipiers. Dans le football, j'ai appris à vivre au présent. Je suis content à l'AC Milan. J'espère bien terminer la saison et le reste viendra ensuite. Quand l'AC Milan s'est intéressé à moi, je n'ai pas hésité. La confiance et le traitement qu'ils m'ont donné a été la clé pour que j'ai un bon rendement".



