Derby de Milan: l'Europe en ligne de mire

Début ce week-end avec la 32e journée de Serie A et le derby le plus attendu en Italie. Samedi à 12 h 30, l'Inter accueille le Milan AC pour un choc qui s'annonce très explosif. Contrairement aux années précédentes, les deux formations sont dans le coup pour accrocher la Ligue Europa. En plus du contexte régional, cette rencontre est très importante pour la suite du championnat, car au classement le Milan AC devance son rival de deux petites longueurs.

Samedi l'Italie va assister à un gros choc. L'Inter de Milan face au Milan AC dans un derby milanais très chaud et important pour la fin de saison. Au classement le Milan AC est en 6e position avec 57 points juste devant son rival Interiste qui possède 55 unités. Une victoire de ce dernier et les Lerazzuri passeraient devant l'AC Milan en Serie A à 6 journées de la fin. Lors du match aller les deux formations s'étaient séparés sur un match nul 2-2 il y a quelques mois. En ce qui concerne la forme actuelle des deux 11, les Rossoneri ont enchainé 3 succès consécutifs.



Côté Interiste on reste sur 4 victoires et une défaite lors des 5 derniers matchs. Cela faisait assez longtemps que les deux formations n'avaient pas jouer les premiers rôles. Les joueurs de l'AC Milan sont en forme grâce à leurs deux espagnols. Suso et le Catalan, Gerard Deulofeu réalisent une belle saison au côté de joueur comme Donnarumma ou Carlos Bacca. Le Colombien qui intéresse l'OM semble enfin avoir trouvé sa place au Milan et est installé au sein de l'attaque avec ses 13 buts.



Pour l'Inter, le club entrainé par Stefano Pioli réalise une des meilleures saisons de ces dernières années. Une équipe qui défend bien et qui peut compter sur une attaque redoutable avec Perisic, Candreva, Eder, Gabriel Barbosa et le meilleur marqueur de l'équipe, Mauro Icardi (20 buts).





Le nouveau visage de l'AC Milan



Petit à petit ces deux clubs commencent à revenir sur la scène international. Une progression qu'elles doivent à leur nouveau propriétaire qui ont racheté les clubs. Même si l'Inter de Milan est présidé depuis quelques mois par un Thaïllandais et financé par un groupe d'investisseurs chinois, aujourd'hui on peut en dire autant du Milan AC qui est désormais passé sous pavillon Chinois cette semaine. Ce derby sera le premier pour la nouvelle direction des Rossoneri, un match toujours particulier.



Justement le nouveau patron du club, Marco Fassone qui travaille avec les propriétaires asiatiques a annoncé les objectifs ce vendredi:" C'est une journée historique pour ce club merveilleux et très importante pour moi. (...) On est le Milan, on n'a pas de temps à perdre. On ne peut pas attendre, on doit revenir au plus vite. L'objectif est clair pour nous, on veut un Milan très compétitif. C'est mon objectif et celui des propriétaires". Il annonce également beaucoup de mouvements durant le mercato.



Grégory Zerbone