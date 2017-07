Danilo pourrait rejoindre l'Angleterre





Alors que Chelsea était dans la course, un autre club de Premier League devrait obtenir gain de cause pour Danilo.



Selon le journal Marca, Manchester City aurait conclu un accord avec le latéral droit brésilien du Real Madrid. Il ne manquerait plus aux deux clubs qu'à s'entendre sur le montant de la transaction, qui se situerait entre 30 et 35 millions d'euros.