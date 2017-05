Casillas: "Donnarumma est le successeur de Buffon"

Interrogé sur le futur du poste de gardien de but, Iker Casillas a conseillé à la Juventus Turin de se pencher sur le dossier Gianluigi Donnarumma qu'il considère comme le successeur de Buffon.

"La Juventus Turin devrait prendre Gianluigi Donnarumma. Laissez-le prêt pendant un an ou deux jusqu'à ce que Gianluigi Buffon se retire et l'amène à la Juventus Turin. Si je devais parier sur un jeune gardien de but, ce serait lui. Il n'y a personne d'autre en Europe, il n'y en a pas d'autres n'ayant pas 18 ans avec tant de qualités. Il est évident qu'il doit encore mûrir un an ou deux, mais ses qualités sont évidentes", a constaté Iker Casillas à La Gazzetta dello Sport.