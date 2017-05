Carlos Bacca, des propositions à la pelle

Auteur d'une belle saison avec ses 13 buts sous les couleurs du Milan AC, Carlos Bacca fait de nombreux adeptes et pourrait ne pas rester en Lombardie la saison prochaine.

D'après les informations de Football Italia, Arsenal et le FC Valence seraient également très intéressés par le profil de l'international colombien. Les Gunners commenceraient à anticiper le possible départ du Chilien Alexis Sanchez, que l'on annonce dans le viseur du PSG, de Manchester City ou encore de Chelsea. Le club espagnol se serait renseigné récemment et semble prêt à mettre le prix.