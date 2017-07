L'AC Milan a officialisé vendredi soir l'arrivée de Leonardo Bonucci, le défenseur italien de la Juventus Turin.





Dans un communiqué, le club lombard indique avoir conclu un accord avec la Vieille Dame pour le transfert du footballeur de 30 ans. Sous réserve de la visite médicale, ce dernier signera un contrat de cinq saisons en faveur des Rossoneri, qui poursuivent leur mercato XXL.





