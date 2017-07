Bonucci au Milan, c'est définitivement signé (off.)

Si le transfert de Leonardo Bonucci à l'AC Milan est acté depuis la semaine dernière (LIRE ICI), le défenseur italien a dû attendre ce jeudi pour parapher son contrat.



Le footballeur de la Juventus Turin, âgé de 30 ans, a comme convenu signé un bail de cinq saisons, soit jusqu'en juin 2022, avec l'écurie lombarde de Vincenzo Montella. Le montant de la transaction n'a pas été donné, même si la presse annonce la somme de 40 millions d'euros.



#ACMilan announce the signing of @bonucci_leo19 from @juventusfc, through to 30 June 2022 🔴⚫

