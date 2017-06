Biglia au Milan AC, ça avance

A quelques heures de l'ouverture du mercato, l'AC Milan continue son recrutement plus qu'ambitieux. Après Mateo Musacchio, Franck Kessié c'est au tour de Lucas Biglia de se rapprocher du club lombard.





Le Milan AC va faire beaucoup de bruit durant ce mercato avec une énorme enveloppe annoncée pour la saison à venir. Avec les arrivées officielles de Franck Kessié et Mateo Musacchio au club les Rossoneri ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ricardo Rodriguez devrait être présenté à la presse dans quelques heures et c'est maintenant au tour de Lucas Biglia, international argentin de la Lazio d'être tout proche d'un accord avec l'AC Milan. Selon Sky Sports son arrivée ne serait plus qu'une question de temps car la Lazio aurait accepté de le vendre pour près de 25 millions. Les Milanais essayent également d'attirer le meilleur buteur et révélation de la Serie A, Andrea Belotti.