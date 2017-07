Bernardeschi à la Juve, plus qu'une question de temps

Considéré comme le futur du football italien, Federico Bernardeschi devrait rejoindre la Juventus Turin dans quelques heures. Le champion d'Italie est prêt à sortir le chéquier pour la pépite de la Fiorentina.





Selon la presse italienne, La Juventus Turin va recruter Federico Bernardeschi. Le gaucher de 23 ans a accepté de rejoindre les Bianconeri qui devraient verser entre 40 et 50 millions pour la dernière révélation du championnat d'Europe U21. Une offre que la Viola ne peut pas refuser à cause de ses problèmes financiers actuels. Le joueur pourrait donc arriver très vite dans le Piémont avec un contrat de 5 ans et un salaire de annuel de 4 millions. Sa venue serait également un échec pour le Paris Saint-Germain qui était également sur les rangs.



BREAKING : La Juve a trouvé un accord avec Federico Bernardeschi selon @DiMarzio #Mercato pic.twitter.com/eW3JlLW5N9 — Juventus FR (@Juve_France) 4 juillet 2017