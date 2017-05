Atalanta - Milan, un duel pour l'Europe

Ce samedi à 20h45, l'Atalanta Bergame reçoit le l'AC Milan pour le compte de la 36e journée de Serie A. Les deux équipes sont très proches au classement car l'Atalanta pointe en 5e position avec 65 points et le Milan AC se trouve actuellement 6e du championnat avec 6 points de retard.

L'Atalanta réalise une grande saison avec beaucoup de surprises et de sensations. Personne n'aurait signé pour de telles performances en tout début de saison et encore moins les joueurs. Malgré tout, le 11 de Bergame réalise un magnifique championnat avec 19 victoires pour 8 défaites et 8 nuls.



A domicile, le bilan est de 8 succès, 3 nuls et 3 défaites. Le dernier match à domicile s'est fini sur un score nul de 2-2 contre la Juventus Turin. Ce soir-là, la Juve était tombée sur une équipe de l'Atalanta qui a joué sa chance à fond et qui avait même pendant 15 minutes menée 2 buts à 1. Samedi ils joueront face au Milan AC, qui cette saison petit à petit commence à pointer le bout de son nez afin de disputer les premières places Européennes. L'AC Milan reste sur 17 succès 8 nuls mais 10 défaites cette saison en Serie A.



L'équipe qui vient de passer sous pavillon Chinois termine sa fin de saison et prépare le mercato avec impatience. C'est pour cela qu'une qualification en Europa League serait pratiquement indispensable dans l'optique d'attirer des grands noms cet été.





Deux équipes que tout oppose



Ce match sera l'occasion pour les deux équipes d'aller chercher une place en Europa League. Et pour dire, beaucoup d'éléments les opposent. Déjà le stade, ensuite l'expérience et le salaire des joueurs. Pour finir le budget et pourtant samedi l'Atalanta partira devant le Milan AC au classement.



Plus qu'un match c'est un rêve pour les hommes de Gian Piero Gasperini comme l'explique Andrea Petagna: " Jouer ce match à domicile et devant notre public contre le Milan AC est un vrai rêve à nos yeux. Nous aurons un beau défi à relever." Rappelons qu'au match aller les deux formations s'étaient séparés sur un score nul et vierge de 0-0.





Greg Zerbone