AS Roma - Napoli, la deuxième place en approche

La 27ème journée de Série A est très attendue en Italie. Attendue surtout pour deux clubs, la Roma et le Napoli qui s’affrontent samedi à 15h dans la capitale italienne. Un match crucial pour deux formations qui tentent de s’accrocher au rythme effréné de la Juventus Turin.







Le Napoli retrouve la Roma pour le match au sommet du week-end. Une victoire et les Giallorossi prendraient une belle avance sur leur adversaire du jour.



De son côté, le Napoli, actuellement troisième à 5 points des hommes de Luciano Spaletti se doit de gagner pour rester au contact et ainsi accrocher la deuxième place. En ce qui concerne les dynamiques, elles sont diamétralement opposées. En championnat, la Louve n'a plus perdu depuis plus d'un mois et reste sur 4 succès consécutifs. Seul point noir, le forfait du belge Radja Naingollan pour ce match.



En ce qui concerne le Napoli, les coéquipiers de la star Slovaque Marek Hamsik restent sur une défaite surprenante, concédée la semaine dernière face à l'Atalanta à domicile (0-2). N'oublions pas non plus que les deux clubs disputent des matchs de coupe d'Europe cette semaine: Naples-Real Madrid et Lyon-AS Roma.







Serie A - 5 choses à savoir sur Rome - Naples par Omnisport-fr



Les matchs du week-end Serie A :

Sampdoria - Pescara

AC Milan - Chievo Verone

Atalanta - Fiorentina

Torino - Palerme

Cagliari - Inter

Empoli - Genoa

Crotone - Sassuolo

Udinese - Juventus

Bologne - Lazio